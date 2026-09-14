5 Best Sci-Fi Sitcoms Of All Time, Ranked

Comedy can be an amazing outlet for science fiction, something the best sci-fi sitcoms on television has been proving since at least the 1970s.
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