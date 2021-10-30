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FT: союзники США выступили за сохранение возможности первыми нанести ядерный удар по РФ

FT: союзники США выступили за сохранение возможности первыми нанести ядерный удар по РФ

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Союзники США в Европе и Тихом океане оказывают влияние на Белый дом, чтобы предотвратить переход официального Вашингтона к принципу неприменения ядерного оружия первыми, что якобы может "придать смелости" России.

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