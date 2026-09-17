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Царьград

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Андрей Бундин объяснил трудности электронных документов для водителей

Андрей Бундин объяснил трудности электронных документов для водителей

Автоэксперт Андрей Бундин объяснил, как внедрение электронного документооборота усложняет работу водителей грузовиков, привыкших профессионально управлять машинами.

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