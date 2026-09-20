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Татар-информ

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Гендиректор НКНХ Фаляхов: Выборы – проявление активной гражданской позиции

Гендиректор НКНХ Фаляхов: Выборы – проявление активной гражданской позиции

Фото: пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ Депутат Государственного Совета Татарстана, генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Марат Фаляхов проголосовал на выборах в Государственную Думу России.

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