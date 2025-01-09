Семья Яниса Тиммы до сих пор не получила обещанные от Седоковой деньги на похороны

Об этом рассказала сестра баскетболиста Певица Анна Седокова предложила покрыть расходы на похороны своего бывшего мужа Яниса Тиммы, однако, по словам сестры баскетболиста Лелде Жандецка, семья спортсмена не получила денег к 8 января.