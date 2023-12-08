Главу «Службы городского хозяйства» в Кингисеппе обвинили в превышении полномочий

Директор учреждения незаконно подписал акты выполненных работ почти на 600 тыс. рублей. В Кингисеппе перед судом предстанет директор муниципального казённого учреждения «Служба городского хозяйства» за превышение должностных полномочий.
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