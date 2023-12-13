Представитель ХАМАС Ришка: мир должен заставить Израиль соблюсти резолюцию ООН

Радикальное палестинское движение ХАМАС приветствует принятие Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций резолюции с требованием о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии