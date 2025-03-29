В США пациент умер от бешенства после пересадки органа

Житель американского штата Мичиган скончался от бешенства после пересадки ему донорского органа. Об этом сообщило издание Associated Press со ссылкой на региональный департамент здравоохранения и социального обеспечения.
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