Лилья отказался играть за сборную Казахстана

Шведский хоккеист Якоб Лилья покинет «Барыс» и не будет выступать в КХЛ. В интервью HockeyNews.se игрок сообщил, что также отказался от дебюта в составе сборной Казахстана на чемпионате мира.
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