Депутат Смолин: восемь уроков в день – это серьезная перегрузка для школьников

Нагрузку на школьников, которые сегодня вынуждены изучать по восемь предметов в день, нужно снизить. Сделать это можно за счет урезания предметов, которые выходят за рамки основных базовых знаний, заявил НСН зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.