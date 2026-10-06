Депутат Смолин: восемь уроков в день – это серьезная перегрузка для школьников

Нагрузку на школьников, которые сегодня вынуждены изучать по восемь предметов в день, нужно снизить. Сделать это можно за счет урезания предметов, которые выходят за рамки основных базовых знаний, заявил НСН зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.
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