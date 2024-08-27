Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 577 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Сергеев
    Следует повторить Хиросиму и Нагасаки. Япония находится в нашем тылу и может воткнуть нож в спину. А мы можем сказать..."Запад нарывается...
  • Андрей
    Усраина нападением на Курскую область и оккупацией части территории России выставила себя АГРЕССОРОМ. У России развяз...Зеленский раскрыл...
  • Юрий Александиов
    Хохлам верить нельзя."Тут газ есть": У...

ВСУ планировали зайти в Курскую область на 15 дней: Откровения пленного боевика

ВСУ планировали зайти в Курскую область на 15 дней: Откровения пленного боевика

Тяжкороб утверждает, что "заброска" в Курскую область должна была продлиться не более двух недельРИА Новости со ссылкой на Минобороны России пишут, что, по словам одного украинского пленного Николая Тяжкороба, ВСУ должны были зайти в Курскую область только на 15 дней.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх