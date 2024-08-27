ВСУ планировали зайти в Курскую область на 15 дней: Откровения пленного боевика

Тяжкороб утверждает, что "заброска" в Курскую область должна была продлиться не более двух недельРИА Новости со ссылкой на Минобороны России пишут, что, по словам одного украинского пленного Николая Тяжкороба, ВСУ должны были зайти в Курскую область только на 15 дней.