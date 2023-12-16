Врачи вырезали из тела женщины ребенка, росшего на ее крестце. И младенца удалось спасти!

Врачи острова Реюньон (находится в Индийском океане, принадлежит Франции) провели необычную операцию по извлечению ребенка, который вырос не в матке, а в брюшной полости матери, отделенный от позвоночника тонким слоем тканей.
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