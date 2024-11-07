Сотрудники ЦПЭ МВД Северной Осетии и представители общественности провели круглый стол по вопросам противодействия проявлениям экстремизма и терроризма в республике

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нет ненависти и вражде» на базе Владикавказского колледжа управления сотрудники ЦПЭ МВД Северной Осетии вместе с членом Общественного совета - настоятелем храма Благоверного Князя Святого Дмитрия Донского иереем Димитрием Кондратьевым, представителем Духовного управления мусульман РСО-Алания Заурбеком Гацаловым встретились с преподавателями и студентами учебного заведения и обсудили вопросы противодействия проявлениям экстремизма и терроризма в республике.