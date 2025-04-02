Страна и люди
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Страна и люди

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Актер Вэл Килмер из «Бэтмена навсегда» умер в возрасте 65 лет

Актер Вэл Килмер из «Бэтмена навсегда» умер в возрасте 65 лет

В Лос-Анджелесе во вторник скончался голливудский актер Вэл Килмер, известный по ролям Джима Моррисона и Бэтмена, сообщает New York Times .

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