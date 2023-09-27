«Морочат голову»: почему Украину не ждут в Евросоюзе как минимум до 2029 года

Заместитель председателя Европейского парламента (ЕП) Катарина Барли, представляющая Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), в интервью NTV усомнилась, что Украина вступит в Евросоюз (ЕС) в течение следующего созыва блока, то есть раньше 2029 года.
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