Верховный суд поддержал законопроект о пожизненном сроке для педофилов

Москва, 7 октября - АиФ-Москва. Верховный суд (ВС) РФ не имеет возражений против законопроекта о пожизненном заключении для ранее судимых педофилов за изнасилование несовершеннолетних, который предложили члены «Единой России», сообщает ТАСС.