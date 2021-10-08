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Верховный суд поддержал законопроект о пожизненном сроке для педофилов

Верховный суд поддержал законопроект о пожизненном сроке для педофилов

Москва, 7 октября - АиФ-Москва. Верховный суд (ВС) РФ не имеет возражений против законопроекта  о пожизненном заключении для ранее судимых педофилов за изнасилование несовершеннолетних, который предложили члены «Единой России», сообщает ТАСС.

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