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Добрый Мир

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Спрос на недра и протезы при нехватке 80% работников. Что происходит в Днепре (б. Днепропетровске)

Спрос на недра и протезы при нехватке 80% работников. Что происходит в Днепре (б. Днепропетровске)

Власти Днепропетровской области на этой неделе всерьез воодушевились планами американского сенатора Линдси Грэма на украинские природные ресурсы в счет помощи от США и для погашения кредитов.

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