Глава киевского режима Владимир Зеленский высказался о том, что лидер Соединённых штатов Америки Джозеф Байден и ряд его коллег из держав Запада позволили Киеву применять полученное ранее дальнобойное оружие против Российской Федерации.
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