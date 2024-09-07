🇷🇺🇺🇦Результат огневого поражения артиллерией ВС РФ позиций боевиков ВСУ на одном из направлений СВО🔥 #ВСУ #ЗСУ #Позиции #ВСРФ #Артиллерия #СВО.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🇷🇺🇺🇦Результат огневого поражения артиллерией ВС РФ позиций боевиков ВСУ на одном из направлений СВО🔥 #ВСУ #ЗСУ #Позиции #ВСРФ #Артиллерия #СВО.
Свежие комментарии