Дома на трёх улицах остались без воды в Рязани 20 ноября

Во время отключения коммунальщики будут ремонтировать водопровод. До 17:00 холодной воды не будет на улицах: Костычева в домах №№10 корпус 1, 10 корпус 2, 12 корпус 1, Касимовское шоссе в домах №№ 38б, 40 корпус 1, 40 корпус 2, 40а, Новосёлов в домах №№ 17 корпус 1, 17 корпус 1, 17 корпус 2, 17а, 19а.