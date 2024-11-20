62ИНФО | Новост...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

62ИНФО | Новости Рязани

172 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алекс Сэм
    А выслать вместе с родителями не судьба?Детям мигрантов з...
  • F I
    психов набирают и реально  больныхВ рязанской воинс...
  • F I
    ни чего не понятноТроллейбусы встал...

Дома на трёх улицах остались без воды в Рязани 20 ноября

Дома на трёх улицах остались без воды в Рязани 20 ноября

Во время отключения коммунальщики будут ремонтировать водопровод. До 17:00 холодной воды не будет на улицах: Костычева в домах №№10 корпус 1, 10 корпус 2, 12 корпус 1, Касимовское шоссе в домах №№ 38б, 40 корпус 1, 40 корпус 2, 40а, Новосёлов в домах №№ 17 корпус 1, 17 корпус 1, 17 корпус 2, 17а, 19а.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх