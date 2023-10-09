В ДТП с автобусом в Италии погибли девять украинцев

"Драку в автобусе устроили пять граждан Украины, одного из которых толкнули на водителя и автобус потерял управление и свалился на ж/д полотно" Среди 21 погибшего при крушении автобуса в Венеции оказалось 9 граждан Украины.
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