«Ъ»: съемные квартиры в РФ подорожали почти на 25% по итогам 2023 года

Стоимость съема квартир на крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) по итогам прошлого года увеличилась почти на 25%, пишет газета «Коммерсантъ».
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