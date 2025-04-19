СМИ показали, в чём различия Samsung Galaxy A56 и A55

Galaxy A56 оснащен чипсетом Exynos 1580, который на 17% быстрее Exynos 1480 в A55. Экран Super AMOLED в A56 ярче (1213 нит против 1000 нит), что улучшает читаемость на солнце, но оба поддерживают HDR10+ и частоту обновления 120 Гц.