Ловите уютные и светлые праздники среды ❤️ День рыжего кота ❤️ День кленового листа ❤️ День запахов пряностей для глинтвейна ❤️ День первой любви ❤️ День астрономии ❤️ День школьного рюкзака ❤️ День уважения ❤️ Международный день электронной книги ❤️ Международный день равной оплаты труда (читай – справедливости) И в этих ключевых датах спрятано все самое важное – человеческое тепло, страсть к открытиям и знаниям, мудрость, гармония (рыжие котейки форева), роскошь осени и маленькие чудеса.