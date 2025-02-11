Поступают сообщения, что юго-западнее Покровска ВСУ попытались «срезать» выступ, который образовался в ходе российского наступления.
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Поступают сообщения, что юго-западнее Покровска ВСУ попытались «срезать» выступ, который образовался в ходе российского наступления.
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