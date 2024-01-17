В Москву доставили тело погибшей в Турции россиянки

Тело россиянки, погибшей в Турции, уже доставлено в Москву для последующего захоронения. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на Юлию Алчееву, директора филиала туристического страхования “Евроинс”.
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