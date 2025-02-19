Как СВО повлияла на военную медицину Пора осмысленияЗа три года СВО в среде военных медиков случились серьезные изменения, связанные, прежде всего, с характером боевых действий.
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Как СВО повлияла на военную медицину Пора осмысленияЗа три года СВО в среде военных медиков случились серьезные изменения, связанные, прежде всего, с характером боевых действий.
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