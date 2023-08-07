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Третий бомбардир Лиги 1 Дэвид отклонил предложение «Аль-Хилаля» – 12 млн евро в год

«Аль-Хилаль» проявляет интерес к 23-летнему нападающему «Лилля» и предложил футболисту зарплату в размере 12 миллионов евро в год.

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