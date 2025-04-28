Роспотребнадзор о ситуации с холерой в России: опубликованы правила профилактики

- На территории Российской Федерации эпидемиологическая ситуация по холере характеризуется как стабильная и находится под постоянным контролем Роспотребнадзора, - говорится в официальном сообщении ведомства.
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