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«Ман Сити» устно предложил 70 млн фунтов за Пакета. «Вест Хэм» отказал

«Ман Сити» устно предложил 70 млн фунтов за Пакета. «Вест Хэм» отказал

Как сообщает Фабрицио Романо, «горожане» сделали устное предложение о трансфере полузащитника за 70 миллионов фунтов.

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