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Как держать температуру двигателя под контролем даже в жару

Как держать температуру двигателя под контролем даже в жару

Почему указатели температуры двигателя врут Давно прошли те времена, когда в автомобилях использовались термометры, стрелки которых перемещались более или менее пропорционально сопротивлению датчика температуры.

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