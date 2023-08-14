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Влияние санкций Запада: Европа без нефти, Россия в выигрыше с помощью Северного морского пути

Влияние санкций Запада: Европа без нефти, Россия в выигрыше с помощью Северного морского пути

Санкции Запада открыли СМП. Теперь Европа без нефти, а Россия в выигрыше. Отказавшись от российских ресурсов, Запад добился лишь того, что Европа осталась без нефти, а Россия осваивает выгодный для нее Северный морской путь, сообщает Breitbart.

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