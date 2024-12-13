«Ведьмак 4», новая Elden Ring и следующая игра Naughty Dog: все анонсы и трейлеры с The Game Awards 2024Прошедшая церемония награждения The Game Awards 2024 отметилась не только чествованием лучших игр уходящего года, но и изрядным количеством трейлеров и анонсов.