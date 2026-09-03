Путин заявил, что СВО не определяющий фактор для демографии в России

СВО не является определяющим фактором для демографической ситуации в России. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе пленарного заседания ВЭФ-2026.
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