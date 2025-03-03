Умер экс-офицер МВД Дмитрий Соколов, обвинённый в крупнейшей взятке в истории России

Родственники Дмитрия Соколова, экс-офицера МВД России, подтвердили его смерть за границей. Он находился в международном розыске и обвинялся в посредничестве при получении взятки в размере более 5 миллиардов рублей.
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