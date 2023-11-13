Нижегородская металлообрабатывающая компания планирует увеличить скорость работы на 27% благодаря нацпроекту «Производительность труда»

Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) подвели предварительные итоги внедрения инструментов нацпроекта «Производительность труда» на кабельном заводе АО «Элкаб» в Кстовском районе Нижегородской области.
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