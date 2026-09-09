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Газета.ру

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"Фонтанка": "Газпром Арена" не ищет хостес и стюардов для концерта рэпера Уэста

"Фонтанка": "Газпром Арена" не ищет хостес и стюардов для концерта рэпера Уэста

Источник в «Газпром Арене» ответил на слухи о том, что площадка готовится к концертам Канье Уэста в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября.

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