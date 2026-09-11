Президент России Владимир Путин заявил, что бывший президент Украины Виктор Янукович выступал против вступления страны в НАТО.
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И чего Путину врать-то, а то он не знает, что именно при Януковиче в Севастополе американцы начали перестраивать здание одной из школ под штаб СВОЕГО флота. Именно это влезание флота НАТО в Севастополь, стало одной из причин выдёргивания Крыма у Украины в состав России. Может Янукович и не собирался вступать в НАТО, но, что ещё хуже, открывал пиндосам ворота для ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ими Украины в своих, естественно антироссийских, целях.