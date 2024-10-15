Житомирская «ципсота» разгоняет фейк, от которого ржут даже «диванные войска» незалежной Нелегитимный президент Зеленский на фоне растущей критики в самостийной «телеге» и в ответ на заявление офицеров ВСУ о роковой ошибке, совершенной Банковой 6 августа, привычно сбрехал: «Относительно Курской операции были попытки России оттеснить наши позиции, но держим определенные рубежи».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии