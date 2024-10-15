Курская дуга: Раздели дроноводов и расстреляли - кто, зачем и что было на самом деле?

Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Комментарии
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Сергей 166
А если бы их отдали семьям, в которых они своими птичками убили, ранили кого-нибудь, сожгли дом- смерть от черенка лопаты была бы ещё лёгкой.
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10 час.
НК
Николай Калашников
Кровь за кровь! Захватчик фашист вне закона.
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4 час.

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