Житомирская «ципсота» разгоняет фейк, от которого ржут даже «диванные войска» незалежной Нелегитимный президент Зеленский на фоне растущей критики в самостийной «телеге» и в ответ на заявление офицеров ВСУ о роковой ошибке, совершенной Банковой 6 августа, привычно сбрехал: «Относительно Курской операции были попытки России оттеснить наши позиции, но держим определенные рубежи».