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Царьград

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Роман Товстик вышел в свет после пластической операции на веках

Роман Товстик вышел в свет после пластической операции на веках

Миллиардер Роман Товстик впервые вышел в свет после проведения круговой блефаропластики, посетив гала-концерт проекта «Голос поэта» вместе с Полиной Дибровой.

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