Squadron 42, сюжетный режим Star Citizen, выйдет в 2026 году и предложит 30-40 часов игрового процессаSquadron 42 получила дату выпуска в 2026 году на Citizencon в этом году и, как было подтверждено, будет иметь 30-40 часов игрового процесса.