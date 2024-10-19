Squadron 42, сюжетный режим Star Citizen, выйдет в 2026 году и предложит 30-40 часов игрового процессаSquadron 42 получила дату выпуска в 2026 году на Citizencon в этом году и, как было подтверждено, будет иметь 30-40 часов игрового процесса.
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