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Царьград

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Кубанские гимнастки взяли 3 медали на Спартакиаде в Казани

Кубанские гимнастки взяли 3 медали на Спартакиаде в Казани

На II Всероссийской спартакиаде, которая прошла в Казани, представительницы Краснодарского края поднялись на пьедестал почета трижды.

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