Глава дипломатии ЕС Боррель: Европа должна быть готова заплатить за поддержку Украины

Жители Европы должны быть готовы к тому, что им нужно будет «заплатить цену» за поддержку Украины. Такое мнение высказал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью испанской газете El Pais.
Жители Европы должны быть готовы к тому, что им нужно будет «заплатить цену» за поддержку Украины. Такое мнение высказал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью испанской газете El Pais.
Свежие комментарии