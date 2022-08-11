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Глава дипломатии ЕС Боррель: Европа должна быть готова заплатить за поддержку Украины

Глава дипломатии ЕС Боррель: Европа должна быть готова заплатить за поддержку Украины

Жители Европы должны быть готовы к тому, что им нужно будет «заплатить цену» за поддержку Украины. Такое мнение высказал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью испанской газете El Pais.

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