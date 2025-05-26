Задержанного за поджог склада штаба волонтёров в Ленобласти обвинили в теракте

Задержанному за поджог склада волонтёрского штаба в Ленинградской области, где хранились вещи для бойцов СВО и посылки с одеждой и обувью для детей из Курской области, предъявлено обвинение в теракте, сообщает пресс-служба регионального главка Следственного комитета России.