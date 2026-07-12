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«Сафонов входит в тройку лучших вратарей мира, он заслуженно стал первым номером топ-клуба. Теперь главное – подтвердить свой уровень в новом сезоне». Трезеге о голкипере «ПСЖ»

Экс-форвард сборной Франции Давид Трезеге в разговоре с бывшим полузащитником «Зенита» Владиславом Радимовым поделился мнением об уровне вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова .

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