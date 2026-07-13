Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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В ЕС разгорелся конфликт между фон дер Ляйен и Каллас из-за санкций против Израиля

В ЕС разгорелся конфликт между фон дер Ляйен и Каллас из-за санкций против Израиля

В руководстве ЕС разгорелся конфликт между Урсулой фон дер Ляйен и Каей Каллас из-за торговых ограничений с израильскими поселениями.

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