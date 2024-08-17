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Киев готовит атаку двух АЭС - в Курчатове и Энергодаре: Планы провокаторов слили пленные. Что известно?

Киев готовит атаку двух АЭС - в Курчатове и Энергодаре: Планы провокаторов слили пленные. Что известно?

Фото: Aleksandr Gusev/Globallookpress Вчера 2,9K прочитали ВСУ готовят взрыв грязной бомбы, удары планируются по местам хранения отработавшего топлива АЭС, сообщает военкор Хайруллин.

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