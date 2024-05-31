Борьба за арестованного генерала Ивана Попова продолжается.
"Даже если он что-то взял, осудите его, и верните на фронт". Бойцы СВО вступились за Попова
Комментарии
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ВераВерная
Вернуть Попова на фронт! Таких боевых генералов держать в кутузке - преступно. Не такая великая тайна с этими металлоконструкциями, найдутся признаки вины - назначьте наказание, но процесс намеренно затягивается, хотя это не преступление шайки штабных воров. Но вот поди ж ты, так кому-то в широких лампасах Попов поперёк горла стоит, что все силы брошены, чтоб генерала уничтожить. Позорище.
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9 час.
Марина Козуб
Если бойцы дают такую оценку своему командиру и считают ,что на фонте он просто необходим, почему это не берётся во внимание , как справедливая защита достойного человека. Его не на бал зовут. Его зовут на фронт, где решается судьба Родины, которая ему дорога,судя по его поступкам и отзывам сослуживцев. "Таких боевых генералов...! " - не пустой звук.
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6 час.
АБ
Алексей Белоусов
Чем больше живу, тем больше убеждаюсь, что суды выполняют заказы, и народными их никак не назовешь.
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2 час.
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