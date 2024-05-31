"Даже если он что-то взял, осудите его, и верните на фронт". Бойцы СВО вступились за Попова

ВераВерная Вернуть Попова на фронт! Таких боевых генералов держать в кутузке - преступно. Не такая великая тайна с этими металлоконструкциями, найдутся признаки вины - назначьте наказание, но процесс намеренно затягивается, хотя это не преступление шайки штабных воров. Но вот поди ж ты, так кому-то в широких лампасах Попов поперёк горла стоит, что все силы брошены, чтоб генерала уничтожить. Позорище.

Марина Козуб Если бойцы дают такую оценку своему командиру и считают ,что на фонте он просто необходим, почему это не берётся во внимание , как справедливая защита достойного человека. Его не на бал зовут. Его зовут на фронт, где решается судьба Родины, которая ему дорога,судя по его поступкам и отзывам сослуживцев. "Таких боевых генералов...! " - не пустой звук.