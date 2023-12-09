Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Пасечник заявил о намерении выставить Украине иск за нанесенный ЛНР ущерб

Пасечник заявил о намерении выставить Украине иск за нанесенный ЛНР ущерб

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник рассказал о работе соответствующей комиссии, которая ведет учет преступлений, совершенных украинской армией на территории региона не только в отношении мирных жителей, но и гражданской инфраструктуры.

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