Пасечник заявил о намерении выставить Украине иск за нанесенный ЛНР ущерб

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник рассказал о работе соответствующей комиссии, которая ведет учет преступлений, совершенных украинской армией на территории региона не только в отношении мирных жителей, но и гражданской инфраструктуры.
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