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N-TV: Инспектор ВВС ФРГ Герхарц неправильно подключился к перехваченному звонку

N-TV: Инспектор ВВС ФРГ Герхарц неправильно подключился к перехваченному звонку

Телеканал N-TV раскрыл новые детали утечки беседы немецких офицеров об атаке на Крымский мост. По данным телеканала, инспектор немецких Военно-воздушных сил Инго Герхарц неправильно подключился к перехваченному звонку офицеров об атаках.

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