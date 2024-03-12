N-TV: Инспектор ВВС ФРГ Герхарц неправильно подключился к перехваченному звонку

Телеканал N-TV раскрыл новые детали утечки беседы немецких офицеров об атаке на Крымский мост. По данным телеканала, инспектор немецких Военно-воздушных сил Инго Герхарц неправильно подключился к перехваченному звонку офицеров об атаках.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии